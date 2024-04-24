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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ابنة سوسن بدر تخطف الأنظار فى احتفالية مركز راشد.. صور

سوسن بدر وابنتها
سوسن بدر وابنتها

حرصت الفنانة سوسن بدر على اصطحاب ابنتها إلى الإمارات لحضور تكريمها فى احتفالية مركز راشد لاصحاب الهمم.

ويعد هذا أحدث ظهور لابنة سوسن بدر التى خطفت الأنظار إليها أثناء الاحتفالية.

وقد أشادت سوسن بدر بأداء النجمة سوزان نجم الدين في مسلسل “الحشاشين”، والذي عٌرض رمضان الماضي وحقق دورها فيه ردود أفعال واسعة في أنحاء الوطن العربي.

وقالت سوسن بدر، إنها تحب جميع أعمالها وتتابعها باستمرار، ولكن هذا العام في شخصية ألينار وصفتها بأنها وصلت لحالة من النضج وفهم للشخصية استثنائي، متابعة أنها متأكدة أن سوزان نجم الدين قد اخترعت طريقة الأداء التي قدمتها في الدور.

واضافت أنها استمتعت بأدائها في العمل للغاية، مشددة على أنها أحبت المسلسل بشكل عام ولكن سوزان على وجه الخصوص أداؤها كان جميلا.

فيما أكدت سوزان نجم الدين أن سوسن بدر نجمة كبيرة وقدوة بكل تأكيد، وردت سوسن بدر عليها أنها أفضل من هذا بكثير.

سوسن بدر وابنتها
سوسن بدر وابنتها
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