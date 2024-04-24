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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تكريم الناقد العراقي مهدي عباس بمهرجان الإسكندرية السينمائي

الناقد العراقى مهدى
الناقد العراقى مهدى عباس

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة تكريم الناقد السينمائي العراقي مهدي عباس في الدورة الأربعين للمهرجان والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1-5 أكتوبر القادم تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.


يأتي تكريم المهرجان للناقد السينمائي الكبير تقديرا لدوره البارذ في الحركة النقدية السينمائية العربية ولما قام به من تأليف وتقديم  العشرات  من الكتب والموسوعات السينمائية العراقية والعربية والتي تعد إضافة حقيقية للمكتبة السينمائية العربية وكانت آخرها موسوعة الفيلم العربي.

 

يذكر أن مهدي عباس هو ناقد ومؤرخ سينمائي ومترجم  , حاصل على بكالوريوس ادب انجليزي , يكتب في مجال السينما منذ اربعة عقود , اشرف على صفحات السينما في اكثر من صحيفة ومجلة عراقية وعربية( منها الجمهورية والدستور واليوم ومدارات والمرأة وغيرها ) ,, اصدر حتي الان 34 كتابا في السينما العراقية والعربية  , شارك في عضوية ورئاسة لجان تحكيم الكثير من المهرجانات المحلية والعربية ,,  قام بترجمة حوار أكثر من 40 فيلما بين قصير وطويل ( ومن الأفلام الطويلة التي قام بترجمة حوارها للانجليزية  الوقاد والكعكة الصفراء والحصان وسر القوارير والمسرات والأوجاع وغيرها) ، ويشغل الان منصب مستشار لشركة السينما العراقية صاحبة دور السينما في بغداد  ومستشار سينمائي لنقابة الفنانين العراقيين.

الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الدكتورة نيفين الكيلاني الناقد السينمائي الأمير أباظة مهدي عباس الناقد مهدى عباس

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