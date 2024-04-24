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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

التصديري للملابس الجاهزة: 25% نموا في الصادرات خلال أول شهرين من 2024

صدى البلد

أعلنت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات قطاع الملابس ارتفعت بنسبة 25% خلال أول شهرين من 2024 لتسجل 464 مليون دولار مقابل 371 مليون دولار في أول شهرين من 2023، وبذلك يفتتح قطاع الملابس الجاهزة العام على نمو ملحوظ مما يبشر بتطورات إيجابية للقطاع في العام الجاري مع استمرار الفعاليات التي يقوم بها المجلس من أجل زيادة الصادرات .

ويثمن المجلس التصديري للملابس الجاهزة و أعضاء مجلس إدارته على إطلاق المبادرة السابعة لرد الاعباء التصديرية للمصدرين، مؤكداً أنها خطوة جيدة في هذا التوقيت لمساعدة المصانع والشركات لتدبير الالتزامات الثابتة.

وأضافت "ماري لويس بشارة" أن أمريكا أكبر الأسواق المستوردة من مصر بما قيمته 187 مليون دولار خلال أول شهرين من 2024 مقابل 166 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 13% ، وحققت صادرات القطاع للدول الأوروبية قفزة ب 42% لتسجل 107 مليون دولار مقابل 75 مليون دولار .

وذكرت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ، أن تركيا استقبلت منتجات في قطاع الملابس بما قيمته 36 مليون دولار خلال يناير وفبراير 2024 مقابل 31 مليون دولار بارتفاع 15%، وحققت الصادرات إلي إسبانيا 25 مليون دولار مقابل 18 مليون دولار بارتفاع 41% وزادت الصادرات إلي ألمانيا الاتحادية لتسجل 22 مليون دولار مقابل 18 مليون دولار بنسبة ارتفاع 19%.

أضافت ماري بشارة، أن صادرات القطاع للدول العربية قد شهدت ايضاً ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 35% لتسجل 100 مليون دولار في يناير و فبراير 2024 مقابل 74 مليون دولار، وحققت الصادرات إلي المملكة العربية السعودية ارتفاع بنسبة 90% لتسجل 25 مليون دولار مقابل 13 مليون دولار، وحققت الصادرات إلي السوق الليبي قفزة بنسبة 216% لتسجل 20 مليون دولار مقارنة ب 6 ملايين دولار .


في ذات السياق ينظم المجلس التصديري للملابس الجاهزة بعثة تجارية إلي إسبانيا تضم 26 شركة من شركات القطاع حيث تعتبر إسبانيا شريك تجاري رائد بقطاع الملابس الجاهزة المصرية فهى من أكبر الأسواق الأوروبية التي تستورد الملابس من مصر.

وتمثل أسبانيا نسبة 5% من إجمالى صادرات القطاع بقيمة تبلغ 126 مليون دولار خلال عام 2023 الأمر الذي يجعل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة يركز على استهداف هذا السوق من خلال هذه البعثة التجارية.

ويجرى تنظيم البعثة بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر TRADE USAID إلي مدينة برشلونه خلال الفترة من 7-11 مايو 2024 وذلك بمشاركة 23 شركة تتبع قطاع الملابس الجاهزة و3 شركات من مصنعى الأقمشة حيث سيتم عقد عدد من اللقاءات الثنائية والإجتماعات المباشرة بين المصانع المشاركة وعدد من المشتريين والعلامات التجارية البارزة بالسوق الأسبانى.

ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة الملابس المجلس التصديري للملابس الجاهزة

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