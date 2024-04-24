التصريح بدفن جثمان مدرس توفي أثناء عمله في بني سويف

صرحت جهات التحقيق في محافظة بني سويف بدفن جثمان معلم تربية فنية لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم الأربعاء، بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال عمله بمدرسة الزهراء الإبتدائية التابعة لإدارة بني سويف التعليمية.

وشهدت محافظة بنى سويف، اليوم الأربعاء، وفاة معلم تربية فنية بمدرسة الزهراء الإبتدائية، التابعة لإدارة بني سويف التعليمية أنفاسه الأخيرة أثناء عمله داخل المدرسة وعقب توقيع حضوره، إثر إصابته بسكتة قلبية، بشكل مفاجئ، وسط حالة من الحزن والصدمة بين زملائه بالمدرسة.

من جانبه قال الدكتور هاني رجائي وكيل مديرية التربية والتعليم ببني سويف أن المتوفي يدعى "أشرف عبد الرؤوف" يبلغ من العمر 56 سنة، معلم مدرسة تربية فنية بمدرسة الزهراء الابتدائية بمدينة بنى سويف، لفظ أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة عقب توقيعه فى دفتر الحضور بالمدرسة، وتم محاولته نقله إلى المستشفى لإجراء الإسعافات الأولية اللازمة له.

وتم نقله إلى إحدى المستشفيات الحكومية ببنى سويف، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل دخوله إلى المستشفى، وجرى نقله إلى منزله، عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة، والانتهاء من تصاريح الدفن.