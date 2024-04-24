مندوب موريتانيا بالجامعة العربية: إقامة دولة فلسطينية مستقلة الضامن الوحيد للاستقرار بالمنطقة

وجه السفير الحسين سيدي عبد الله الديه، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدعوة لمجلس الأمن مجددا لاتخاذ قرار ملزم لوضع حد لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني، وتوفير الغذاء والدواء وكل متطلبات الحياة الإنسانية الكريمة للنازحين، وإعادة المهجرين إلى بيوتهم.



وأضاف الديه، خلال رئاسته لأعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، أن فشل مجلس الأمن الدولي في تبني قرار قَبول العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة كان أمرا مؤسفا ومخيبا للآمال؛ وذلك لعدم انسجامه مع أسس مبادرات حل الدولتين.

وأوضح أنه أثبتت الأحداث والتطورات المتلاحقة في ملف القضية الفلسطينية أنه لا بديل عن الحل السياسي المستديم الذي يضمن للشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة، والاعتراف بدولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والقبول النهائي بفلسطين دولةً سيدةً وكاملة العضوية بالأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، وهذا وحده هو الضامن الأكيد لاستقرار المنطقة واستباب الأمن في ربوعها.