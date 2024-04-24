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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| عبد القادر: نحترم مازيمبي.. ونسعى إلى بلوغ النهائي

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر

قال أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأهلي جاهز لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي، في اللقاء المقرر أن يجمع الفريقين مساء بعد غد الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأشار عبد القادر إلى أن الأهلي يحترم جيدًا قدرات مازيمبي ويتعامل مع المباراة باهتمام شديد، على الرغم من التعادل السلبي بدون أهداف في مباراة الذهاب.

وأوضح أن هناك إصرارًا كبيرًا من جانب اللاعبين على تحقيق الفوز وحسم التأهل للنهائي والمنافسة على اللقب، لإسعاد الجماهير التي تمثل الدافع الأكبر لتحقيق البطولات.

وأشار عبد القادر إلى أن عودة أكثر من لاعب للحسابات بعد فترة من الإصابة تمثل دعمًا للفريق، وأن الجهاز الفني يعمل باستمرار على تجهيز الجميع، في ظل ضغط المباريات بمختلف البطولات التي ينافس عليها الفريق.

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