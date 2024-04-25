عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رسميا.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 25 أبريل 2024

صدى البلد

يقدّم موقع "صدى البلد" لـ قرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 25 أبريل 2024، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.


وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 48.10 جنيها في مصرف ابوظبي الإسلامي.

الجنيه المصري يصعد أمام الدولار.. اعرف الأسعار في البنوك الآن

50 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

سعر الدولار الأمريكي


سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 47.83 جنيه للشراء، مقابل 48.58 جنيه للبيع.

 


سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.77 جنيه للشراء، مقابل 47.97 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 47.85 جنيه للشراء، مقابل 47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 47.85 جنيه للشراء، مقابل 47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 47.85 جنيه للشراء، مقابل 47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 47.85 جنيه للشراء، مقابل 47.95 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 47.85 جنيه للشراء، مقابل 47.95  جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 47.85 جنيه للشراء، مقابل 47.95 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في المصرف المتحد: 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 47.85 جنيه للشراء، مقابل 47.95 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار


سعر الدولار في ميد بنك : 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات: 47.80  جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع.

أسعار الدولار أسعار الدولار في البنوك البنك التجاري الدولي البنك المركزي المصري الدول الدولار الدولار الأمريكى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هتقطع تاني.. بشرى سارة بشأن الكهرباء وموعد وقف تخفيف الأحمال

انخفاض هائل في أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل مفاجأة| هتشتري ولا تبيع

نداء عاجل من السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

تنبيه هام من الأرصاد.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

بمليارات الدولارات ويخدم ملايين العرب| مشروع ضخم بين مصر والسعودية.. والمملكة توافق رسميا

بروب فوق الركبة.. صور بدرية وابنتها من غرفة التجهيزات قبل الزفاف

الأمن يمنع مرتضى منصور من حضور مباراة المنصورة ومالية كفر الزيات

قرار عاجل من نيابة الهرم بحق البلوجر نادين طارق في الفيديوهات الفاضحة

ترشيحاتنا

الآن القمر الوردي ينير سماء مصر

رسميا.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 25 أبريل 2024

أفضل العبادة في الليل.. سُنة مهجورة يُغفل عنها قبل الفجر

أسعارها معقولة وإمكانياتها خارقة.. احم نفسك من الأمراض المفاجئة بهذه الأجهزة الذكية

بعد اختناق أطفال بحمام السباحة.. التحفظ على 4 مسؤولين بنادي الترسانة

المتحدث الرئاسي ينشر صور افتتاح البطولة العربية للفروسية العسكرية في العاصمة الإدارية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء| هند صبري تتألق بإطلالة ملفتة في أحدث ظهور

تجربة بكين .. تعبئة السوق بالسيارات الكهربائية الرخيصة وإنهاء الاستيراد

بأمان وارتياح | 10 نصائح لحماية سيارتك من ارتفاع درجات الحرارة

بعد قرار إيقاف القيد| بيراميدز يتحفظ على ضم ثنائي الزمالك.. وهداف الدوري مرفوض

فيديو

يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

طرح برومو جديد لفيلم «السرب».. والعرض أول مايو| فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ