جامعة طيبة التكنولوجية تشارك في ندوة إدارة الأزمات الشبابية

شاركت جامعة طيبة التكنولوجية بالاقصر في فعاليات ندوة حول إدارة الأزمات برعاية فريق yly شباب يدير شباب التابع لها لوزارة الشباب والرياضة، وذلك بمكتبة مصر العامة، بحضور الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري والطلاب.



حضر فعاليات الندوة، كل من صلاح رشوان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، والدكتور محمود النوبي وكيل كلية الألسن جامعة الأقصر، والدكتور محمد حساني، مدير مكتبة مصر العامة، والدكتورة منى جابر أخصائي في الصحة النفسية، وصلاح زكريا الأمير من جهاز حماية المستهلك، وأيمن العشري من قطاع السياحة، والمهندس أبو الحجاج رمضان، عضو مجلس نقابة المهندسين، ومصطفى الناظر ممثل ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد من شباب وفتيات المتطوعين حول المحافظة.

هدفت الندوة، إلى مناقشة سبل مواجهة الأزمات التي تواجه الشباب، من بينها الأزمات النفسية، مع استعراض نماذج ناجحة ملهمة تغلبت على العديد من التحديات وصنعت مستقبلا باهرا، والاستماع لمشكلات الشباب ومحاولة وضع حلول لها بمشاركة متخصصين من أكاديمين ورواد أعمال وشخصيات ناجحة.

وفي كلمته أعرب الدكتور محمد رسلان، عن سعادته بحضور تلك الندوة الهامة والتي تأتي على رأس أولويات الجامعة، إذ

يواجه الشباب اليوم تحدياتٍ جمةٍ ومعقدة، وتُعدّ إدارة الأزمات مهارةً حيويةً لتمكين الشباب من مواجهة هذه التحديات بفعالية، وبناء مستقبل أفضل لأنفسهم وللمجتمعات، مضيفا أن الجامعة التكنولوجية كانت خير مثال على إدارة وحل الأزمات الشبابية لفئة كبيرة من الشباب وهم طلاب التعليم الفني.

وتابع: تعد الجامعات التكنولوجية مفتاح مستقبل واعدٍ للشباب، فمن يفتش في تاريخ نهضة الأمم المتقدمة يجد أن كلمة السر هى التعليم الفني والتكنولوجي، لأن التعليم الفني والتكنولوجي، يعد ركيزةً أساسيةً لتمكين الشباب وبناء مستقبلهم، وذلك لأهميته البالغة في مجالاتٍ متعددة، تشمل: إعداد القوى العاملة الماهرة، تعزيز ريادة الأعمال والابتكار، دعم التنمية الاقتصادية، الحد من معدلات البطالة بين الشباب، من خلال توفير فرص عملٍ مناسبة لهم تُتناسب مع مهاراتهم واحتياجاتهم، وتحسين مستوى المعيشة.

فيما ألقى عمر قرباوي، طالب بالفرقة الثانية ببرنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية بجامعة طيبة التكنولوجية، كلمة تحدث فيها عن التحديات التي تواجه العديد من طلاب التعليم الفني وكيف تغلبوا عليها مثل مشكلة اللغة الإنجليزية، مؤكدا أنها ليست عائقا للتميز والنجاح والحصول على شهادة البكالوريوس، والعديد من النماذج الطلابية أثبتت نجاحها وقدرتها على التغلب على تلك المشكلة.

وفي الختام، أهدى صلاح رشوان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، درع تكريم للدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس جامعة طيبة التكنولوجية.