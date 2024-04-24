ديربي المرسيسايد| إيفرتون يتقدم على ليفربول في الشوط الأول بالدوري

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة إيفرتون وليفربول في ديربي المرسيسايد، بتقدم إيفرتون بهدف نظيف، على أرض ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف إيفرتون الوحيد اللاعب جاراد برانثوايت في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.

وكشف فريقا ليفربول وإيفرتون عن تشكيلتيهما الأساسيتين لمواجهتهما المرتقبة في ديربي المرسيسايد، مساء الأربعاء على أرض الثاني، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيعود محمد صلاح إلى تشكيلة ليفربول الأساسية، بعدما شارك كبديل في المباراة الأخيرة التي فاز فيها فريقه على فولهام 3-1.

وسيقود صلاح الخط الأمامي، إلى جانب الكولومبي لويس دياز والأوروجوياني داروين نونيز، فيما يغيب البرتغالي ديوجو جوتا بسبب الإصابة.

وسيجلس الياباني واتارو إندو على مقاعد بدلاء ليفربول، فيما يعود كورتيس جونز إلى التشكيل الأساسي.

وفيما يلي تشكيلة الفريقين لهذه المباراة:

ليفربول: أليسون، أرنولد، فان دايك، كوناتي، روبرتسون، ماك أليستر، سوبوسلاي، جونز، صلاح، دياز، نونيز.

إيفرتون: بيكفورد، جودفري، تاركوفسكي، برانثوايت، ميكولينكو، جايا، جارنر، دوكوري، هاريسون، ماكنيل، كالفرت لوين.