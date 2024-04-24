إصابة سيدة وأولادها الثلاثة بحروق إثر انفجار أنبوبة غاز بالدقهلية

أصيب سيدة بحروق من الدرجة الأولى فيما أصيب أولادها الثلاثة بحروق من الدرجة الثالثة فى انفجار أنبوبة غاز بمنزل بعزبة جعفر بقرية برمبال الجديدة التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم .

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من مركز شرطة منية النصر بانفجار انبوبة غاز بمنزل عبد السميع مصطفي عبد السميع بناحية عزبة جعفر ببرمبال الجديدة ووجود مصابين .

انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وجرى السيطرة على الحريق وبالفحص تبين أصابه الزوجه وتدعى منال .ع .ع عبد العال 51 عاما بحروق بكامل الجسم من الدرجه الاولي وأولادها منه مصطفي عبد السميع 13 عاما بحروق بالدرجة الثالثة ومازن بحروق بالدرجة الثالثة ومروان بحروق بالدرجة التانية والثالثة.

فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى منية النصر وتحويلها إلي المستشفى الدولي قسم الحروق لاستكمال العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة .