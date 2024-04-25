في حفل تأبين أشرف عبدالغفور .. أشرف زكي: فقدنا فنانا رسم تاريخه بالذهب

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، فقدنا فنان كبير، هو الراحل أشرف عبد الغفور ولكن أعماله مازالت تخلص اسمه للنهاية، ووجه كلمه للفنانة ريهام عبد الغفور، قائلاً:"لكي أن تفتخري أن الراحل أشرف عبد الغفور والدك".

ووجه الشكر لكل من ساهموا، في خروج حفل التأبين الخاص بالراحل أشرف عبد الغفور، والذي أقامته وزارة الثقافة خصيصًا على خشبة المسرح القومي باعتبار الراحل أحد أهم أبنائه.

يذكر أن رحل الفنان أشرف عبد الغفور عن عالمنا يوم 3 ديسمبر الماضى في حادث سيارة، ويعد الفنان الراحل أحد أوائل النجوم الذين اكتسبوا نجوميتهم من خلال شاشة التليفزيون، حيث شاركت مع بدايات التليفزيون فيئ بطولة مسلسل "القاهرة والناس" أحد أهم مسلسلات التليفزيون والذي استمر عرضه حوالي خمس سنوات.

أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي; احتفالية كبرى لتكريم اسم الفنان الكبير الراحل أشرف عبدالغفور; بحضور رموز ونجوم الفن المصري، وذلك في السابعة من مساء اليوم الأربعاء على المسرح القومي.



يتضمن برنامج الحفل الذي تقدمه الإعلامية منى المراغي; عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح; بعنوان "شكرا.. أشرف عبدالغفور" يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل، وشهادات لرموز ونجوم الفن المصري عنه.

كما يعزف تريو الموسيقى الغربية بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية; مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية

ويختتم الحفل بإهداء أسرة الفنان الكبير الراحل أشرف عبدالغفور; درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة العطاء الفنية للفنان الراحل.

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