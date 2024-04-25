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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إيهاب فهمي يكشف لصدى البلد كواليس وفاة أشرف عبد الغفور

صدى البلد

قال الفنان إيهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، إنه كان من المقرر تكريم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور عن مشواره الفني وتاريخه العظيم، منذ عدة أشهر.

 


وأضاف الفنان إيهاب فهمى في تصريحات خاصة لصدي البلد أنه تواصل مع الفنان الراحل، وأبدى ترحيبه بالتكريم، لكنه أبلغه أنه يواصل تصوير عمل فني في بيروت، ويحضر الحفل عقب عودته، التى كان من المقرر لها في شهر مارس الماضي.

 

و استطرد ايهاب فهمي أن الفنان أشرف عبد الغفور وافته المنية قبل إتمام الحفل، داعيا الله أن يرزقه الجنة والفردوس الأعلى، لأنه كان فنانا وإنسانا ذا أخلاق عالية، ويحترم مشاعر جميع من حوله.

 

كان الفنان أشرف عبد الغفور قد رحل عن عالمنا 3 ديسمبر الماضى في حادث سيارة، ويعد الفنان الراحل أحد أوائل النجوم الذين اكتسبوا نجوميتهم من خلال شاشة التليفزيون، حيث شارك مع بدايات التليفزيون في بطولة مسلسل "القاهرة والناس" أحد أهم مسلسلات التليفزيون والذي استمر عرضه حوالي 5 سنوات.

ويعد عبد الغفور أيضا من نجوم المسرح القومي ومن أبنائه المخلصين حيث قدم لهذا المسرح منذ التحاقه به عام 1963 وحتى الآن حوالي 35 مسرحية معظمها من الأعمال الهامة في تاريخ المسرح القومي مثل "سليمان الحلبي" و"ليلة مصرع جيفارا" و"وطني عكا" و"النار والزيتون".

أما في السينما فلم يكن لأشرف عبد الغفور حظًا معها رغم أنه خريج الدفعة الأولى من المعهد العالي للسينما، فقد بدأ مشواره معها مثل أي ممثل ناشئ في أدوار صغيرة تطورت إلى أدوار بطولة ثانية بعدها تقطعت الأحبال بينه وبينها وفضل العودة إلى بيته الأول وهو التليفزيون، وخلال هذه الرحلة لم تنقطع علاقته أبدا بالمسرح القومي

وشارك في العديد من الأعمال التليفزيونية أبرزها مسلسلات: "حسابي مع الأيام" و"زهرة الجبل" و"جبل الحلال" و"دعاء الماضي" و"القاهرة والناس" و"فارس بلا جواد" و"حضرة المتهم أبي" و"يتربى في عزو" وغيرهم، كما قدم مجموعة متميزة من الأفلام التي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور ومنها، "الشيطان" و"رجال في المصيدة" و"صوت الحب" و"الشوارع الخلفية" و"ولا شىء يهم" والكثير من الأعمال السينمائية.

ويقام الحفل تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

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