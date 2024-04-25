أحمد موسى: مطار العريش أصبح قبلة للعالم وجاهز لاستقبال جميع الوفود

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مطار العريش أصبح قبلة للعالم، متابعا: المطار جاهز لاستقبال جميع وفود العالم، ونقلهم على معبر رفح، ونقل المساعدات الإنسانية أيضا للأشقاء.

واسترسل الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، في حلقة خاصة، من مطار العريش: داخل المطار خلية نحل تعمل لتسهيل وصول ومغادرة القادمين إلى معبر رفح، متابعا:" مصر لا زالت تعمل ومستمرة في دعمها للأشقاء في غزة".



وأكمل: لا يوجد أي شيء يمر إلى غزة إلا من خلال مطار العريش، ولذلك المطار اصبح منفذ مهم للأشقاء في القطاع، مشددا على أن مصر لم تتأخر لحظة لمساعدة الفلسطينيين.