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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في الرعاية المركزة|نجل تامر ضيائي يكشف لـ«صدى البلد» تطورات الحالة الصحية لولده

صدى البلد

كشف نجل تامر ضيائي تطويرات حالة والده وقال في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": بابا الحمد لله عمل القسطرة وتم تركيب دعامة وسيظل تحت الملاحظة 12 ساعة وهو لا يزال في الرعاية المركزة.

 

يذكر أن تامر ضيائي شارك في العديد من الأعمال الفنية، التي تنوعت ما بين الدراما والسينما والمسرح، فكان أول ظهور تليفزيوني له، مع الفنان محمد صبحي، في مسلسل أنا وهؤلاء، وعرض هذا العمل عام 2003، ودارت أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية.

 

بينما شارك تامر ضيائي، في  مسلسل عملة نادرة، الذي عُرض في السباق الرمضاني لعام 2023، مع الفنانة نيللي كريم، وجمال سليمان، ومجموعة من نجوم الفن.

وجسّد تامر ضيائي، في مسلسل عملة نادرة شخصية رجل يدعى عبد الحق، وتناول العمل حول تنافس عائلين في نجع عبد الجبار على السلطة والثروة، وتتأجج بينهم الصراع بسبب زواج يحدث بين طرفين من العائلتين.

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