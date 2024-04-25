عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين أداء المؤشرات الأوروبية. وشركات الرعاية الصحية تصعد 0.6%

صدى البلد

تباين أداء المؤشرات الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس الخامس والعشرين من أبريل ، وسط  متابعة نتائج أعمال البنوك.

وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر STOXX600 بأقل من 0.1% إلى 505 نقاط.

كما انخفض DAX الألماني بنسبة 0.3% إلى 18033 نقطة، فيما ارتفع FTSE البريطاني بنحو 0.6% عند 8091 نقطة، واستقر CAC الفرنسي عند 8093 نقطة.

وارتفعت أسهم شركات الرعاية الصحية بنسبة 0.6%، فيما انخفضت أسهم شركات الطعام والمشروبات بنسبة 1.3%.

بنك Barclays يتحول للربحية في الربع الأول لـ2024 .. وسط عملية إصلاح استراتيجي

صافي الأرباح: 1.55 مليار إسترليني (1.93 مليار دولار) وهو أعلى من التوقعات البالغة 1.29 مليار إسترليني ومقابل خسائر بقيمة 111 مليون إسترليني بالربع الرابع من 2023

أما أسهم شركات التعدين فقفزت بنسبة 2.3% بعدما أعلنت شركة  Anglo American تسلم عرض للاستحواذ على كافة أسهمها من  BHP Group بما يقيم الشركة مقابل 31.1 مليار يورو (38.9 مليار دولار).

وقفزت أسهم شركة Anglo American  بعد تلك الأنباء بنحو 12%. وأعلنت بنوك  Deutsche Bank وBarclays نتائج أعمالها الفصلية عن الربع الأول من 2024، والتي جاءت أفضل من توقعات المحللين.

فيما كشفت Nestle عن تراجع صافي أرباحها بنسبة 5.9% في الربع الأول من 2024.

CAC الفرنسي FTSE البريطاني DAX الألماني أسهم شركات الأوروبية المؤشرات الأوروبية شركات التعدين تعاملات اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل القاهرة على موعد مع عاصفة ترابية خلال ساعات؟..الأرصاد تكشف والصحة تحذر

40 جنيهًا نزول| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بسبب الأعلاف.. والبيض يتراجع

1000 جنيه في 24 ساعة|الذهب يتراجع بشكل غير مسبوق وعيار 21 مفاجأة

ابنة مي عمر ومحمد سامي تثير ضجة بأول ظهور على السوشيال ميديا|شاهد

حكم النوم عاريا للرجل والمرأة وهل يجلب الجن؟ اعرف آراء الفقهاء وكيفية الوقاية

8 ملايين دولار .. مفاجأة مدوية حول رحيل إمام عاشور عن الأهلي

فرج عامر يفجر مفاجأة سارة بشأن تريزيجيه

قرار عاجل بعقد امتحانات الترم الثاني بالمدارس بالتوقيت الصيفي دون تعديل الجداول

ترشيحاتنا

هل دعوة 40 غريبًا مُستجابة؟ .. الإفتاء توضح الحقيقة

موقف طرابزون التركي من بيع أو إعارة تريزيجيه| تفاصيل

بدّلوا مليون دولار بالمصري.. صدمة في تحريات جريمة 18 موظفا بشركة طيران

لإنهاء أزمة غزة.. أمريكا و17 دولة يصدرون بيانا مشتركا لإطلاق سراح الرهائن

هل تحتسب صلاة الجماعة لمن أدرك التشهد الأخير؟ اعرف آراء الفقهاء

أعوام من الصمود.. كيف نجحت القوات المسلحة في تدمير مخططات أهل الشر بسيناء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كاجوال.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها ببنطلون جينز ممزق عبر إنستجرام |شاهد

لماذا تناول التفاح يوميا يبقيك بعيدا عن الطبيب؟.. إليك التفاصيل

بالمايوه.. ميريام فارس تشعل السوشيال ميديا

8 فوائد صحية.. تأثير الفلفل الأخضر على الجسم | تفاصيل

فيديو

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

شربنا قهوة مع بعض.. أحمد عبدالعزيز يعتذر لصاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر|فيديوجراف

ستقضي على البشرية.. العلماء يكتشفون بكتيريا فضائية شرسة وآثارها مدمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ