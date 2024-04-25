تباين أداء المؤشرات الأوروبية. وشركات الرعاية الصحية تصعد 0.6%

تباين أداء المؤشرات الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس الخامس والعشرين من أبريل ، وسط متابعة نتائج أعمال البنوك.

وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر STOXX600 بأقل من 0.1% إلى 505 نقاط.

كما انخفض DAX الألماني بنسبة 0.3% إلى 18033 نقطة، فيما ارتفع FTSE البريطاني بنحو 0.6% عند 8091 نقطة، واستقر CAC الفرنسي عند 8093 نقطة.

وارتفعت أسهم شركات الرعاية الصحية بنسبة 0.6%، فيما انخفضت أسهم شركات الطعام والمشروبات بنسبة 1.3%.

بنك Barclays يتحول للربحية في الربع الأول لـ2024 .. وسط عملية إصلاح استراتيجي



صافي الأرباح: 1.55 مليار إسترليني (1.93 مليار دولار) وهو أعلى من التوقعات البالغة 1.29 مليار إسترليني ومقابل خسائر بقيمة 111 مليون إسترليني بالربع الرابع من 2023

أما أسهم شركات التعدين فقفزت بنسبة 2.3% بعدما أعلنت شركة Anglo American تسلم عرض للاستحواذ على كافة أسهمها من BHP Group بما يقيم الشركة مقابل 31.1 مليار يورو (38.9 مليار دولار).

وقفزت أسهم شركة Anglo American بعد تلك الأنباء بنحو 12%. وأعلنت بنوك Deutsche Bank وBarclays نتائج أعمالها الفصلية عن الربع الأول من 2024، والتي جاءت أفضل من توقعات المحللين.

فيما كشفت Nestle عن تراجع صافي أرباحها بنسبة 5.9% في الربع الأول من 2024.