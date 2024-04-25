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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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يمنى عياد تكشف كواليس تأهلها لأولمبياد باريس 2024 كأول ملاكمة مصرية في التاريخ|فيديو

يمنى عياد
يمنى عياد

كشفت يمنى عياد كواليس تأهلها لأولمبياد باريس 2024 كأول ملاكمة مصرية في التاريخ، بعد حصولها على الميدالية الذهبية في منافسات بطولة كأس نيلسون مانديلا. 


وأضافت «عياد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنها كانت تمارس رياضة الكاراتيه وحصلت على الحزام الأسود، ثم مارست الكونج فو، وبعد ذلك اتجهت إلى لعبة مواي تاي وحصلت على المركز الأول على مستوى أفريقيا.


وقالت: «بعد ذلك، عرض عليّ مدربي الاتجاه إلى لعبة الملاكمة لأني ألعب بيدي أفضل من قدمي، وفي العام الأول لعبت بطولة الشابات بمحافظة الإسكندرية وحصلت على المركز الأول، وفي العام التالي مباشرة لعبت بطولة الشابات بنادي الترسانة الرياضي وحصلت على المركز الأول، ثم لعبت في الدرجة الأولى وحصلت على المركز الأول 4 مرات رغم صغر سني مقارنة بالمشاركات الأخريات».
وتابعت: «ثم شاركت في بطولة البحر المتوسط، ولأول مرة، حصلت على الميدالية البرونزية»، لافتةً إلى أنها حصلت على المركز الثالث في دورة الألعاب الأفريقية، ثم شاركت في بطولة كأس نيلسون وحصلت على المركز الثالث، وبعد ذلك حصلت على المركز الأول في البطولة ذاتها. 

ملاكمة ملاكمة مصرية أولمبياد باريس الميدالية الذهبية يمنى عياد

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