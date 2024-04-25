السيسي: سيناء تشهد جهودا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على موقف مصر الثابت بالإصرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك دفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقل ذات السيادة، ليحصل الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بـ مناسبة الذكرى الـ 42 لتحرير سيناء، أن : «كل هذا يشكل الثوابت الراسخة التي تحرص مصر على العمل في إطارها بهدف إرثاء السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة لصالح جميع شعوبها».

وتابع: «كما كانت الحرب لتحرير سيناء واجب وطني مقدس، وكذلك كانت الحرب من أجل تطهيرها من الإرهاب، فإن تنمية سيناء وتعميرها هو واجب وطني مقدس».

واستطرد، أن سيناء تشهد جهودا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة في الصحة والتعليم والبنية الأساسية وجميع مقومات العمران والصناعة والزراعة، في إطار مشروع قومي ضخم يستحق أن يقدم المصريين التضحيات اللازمة، من أجل تنفيذه حماية وصونا لأمن وسلامة الوطن كله.