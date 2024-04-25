انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة 6 ساعات .. أعرف الأماكن والمواعيد

تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً للقيام بأعمال صيانة طارئة بمحطة مياه مسطرد سيترتب عليها انقطاع المياه عن عدة مناطق.

( شارع المطراوى ومتفرعاته – شارع الكابلات ومتفرعاته – ترعة الجبل ومتفرعاته - منطقة العزب - منشية البكري – الزيتون الشرقية) .

وضعف المياه عن مناطق ( حمامات القبة – ابن سندر ) .



وذلك اعتبارا من الساعة الثانية عشرة مساء يوم الجمعة الموافق 26-4-2024 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 27-4-2024 ولمدة 6 ســاعـات.



وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.



هذا وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125

