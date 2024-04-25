سقوط عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

وكان رجال الأمن قد تمكنوا من ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" من بينهم 3 عملاء سيئى النية تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية وتغيير ملامحها وإعادة بيعها باستخدام سيارة ومجموعة من الأدوات.

وعُثر بحوزتهم على السيارة ومجموعة من الأدوات المستخدمة فى مزاولة نشاطهم الإجرامى .

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم وأرشدوا عن 14 دراجة نارية من متحصلات السرقة.