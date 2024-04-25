محافظ شمال سيناء: كل الخدمات في رفح الجديدة بالمجان

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن كل المرافق والخدمات في مدينة رفح الجديدة، والبنية التحتية من طرق وصرف صحي ومياه وغيرها، بالمجان وغير مضافة على تكلفة الوحدة السكنية، ومدعمة من الدولة، ولا يشملها سعر الوحدة.

ووجه "شوشة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، الشكر والتحية والتقدير إلى رجال القوات المسلحة، قائلا إن من تحمل عبء بناء هذا الصرح الكبير أثناء الإرهاب في ذروته هم رجال القوات المسلحة، وكان من التضحيات التي قدموها لكي يبنوا هذه المنازل.

وأشار إلى أن طريق التنمية لن ينتهي، حيث تمت مراعاة في تخطيط مدينة رفح الجديدة أن تكون من مدن الجيل الرابع لتكون على نفس خطى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر ومدن التجمعات العمرانية، وأصبحت منافسة لها.

ولفت أن المجتمع المصري يهوى الزراعة، ولا سيما أهالي رفح والشيخ زويد، كما أن كل الخدمات تبدأ بالطرق، حيث أنشأت القوات المسلحة محاور من الطرق المختلفة حيث جاري إنشاء طريق دائري في الشيخ زويد ينقل الحركة إلى جنوب المدينة لإنعاش المنطقة التجارية.