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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لماذا تناول التفاح يوميا يبقيك بعيدا عن الطبيب؟.. إليك التفاصيل

فوائد التفاح
فوائد التفاح

يعد  التفاح من أشهر الفواكه الشهية فى العالم وينصح به فى الطب التقليدي القديم وكان يعتقد أن الذي يأكل تفاحة واحدة يوميا لن يزور الطبيب أبدا.

ووفقا لما جاء فى موقع “relish” نعرض أهم الفوائد صحية لتناول التفاح بشكل متكرر، وهى:

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يعزز صحة القلب: يحتوي التفاح على الألياف القابلة للذوبان ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

يساعد على الهضم: المحتوى العالي من الألياف في التفاح يعزز حركات الأمعاء المنتظمة ويمنع الإمساك.

علاج-عسر-الهضم
علاج-عسر-الهضم

يدعم فقدان الوزن: التفاح منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يجعله وجبة خفيفة مثالية لأولئك الذين يريدون إنقاص الوزن.

يعزز صحة الدماغ: يحتوي التفاح على مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الدماغ من التلف وقد تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ومرض باركنسون.

الزهايمر
الزهايمر

يقوي جهاز المناعة: التفاح غني بفيتامين C، مما يساعد على دعم نظام المناعة الصحي.

يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري: تناول التفاح قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بسبب محتواه من الألياف والبوليفينول.

يحسن صحة العظام: يحتوي التفاح على عناصر غذائية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ك، والتي تساهم في الحصول على عظام قوية وصحية.

يعزز صحة البشرة: يساعد فيتامين C ومضادات الأكسدة الموجودة في التفاح في الحفاظ على صحة البشرة من خلال محاربة الجذور الحرة ودعم إنتاج الكولاجين.

التفاح فوائد التفاح خفض مستويات الكوليسترول خفض السعرات الحرارية قوي جهاز المناعة فيتامين C فقدان الوزن مرض السكري مرض الزهايمر

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