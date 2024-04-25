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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو مسافر.. موعد الحصول على تصاريح الحج

الحج
الحج

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تقديم كافة التسهيلات للحجاج وزوار بيت الله من خلال منصات من شأنه أن تيسر الإجراءات على المعتمرين من بينها منصة إيزي عمرة أو تطبيق نسك ومنصة أبشر.


تصاريح الحج

 
يعد تصريح الحج وثيقة مطلوبة للسماح لجميع الحجاج بأداء فريضة الحج في المشاعر المقدسة حيث أنه لا يمكن القيام بالزيارة دون هذا التصريح الذي اعتمدته المملكة بهدف تنظيم عملية الحج .

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حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات

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حكم الحج بدون تصريح بعد أن تخلف من العمرة.. أمين الفتوى يجيب

موعد الحصول علي تصاريح الحج

وبدأت وزارة الحج والعمرة اعتبارًا من أمس الأربعاء، إصدار تصاريح حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين لموسم هذا العام 1445هـ.

وتصدر التصاريح عبر منصة "أبشر" وموقع الوزارة الإلكتروني.

وتستقبل طلبات الوزارة الراغبين في الحج من حجاج الداخل عبر المنصات الإلكترونية المخصصة لاستقبال طلبات حجاج الداخل أو عن طريق منصة "نُسك".


خطوات إصدار تصريح الحج عبر منصة أبشر


وفيما يلي خطوات إصدار تصريح الحج عبر منصة "أبشر":

- يتم الدخول  على منصة أبشر.

- يليها اختيار خدمة تصاريح الحج.

- يليها  الدخول علي رقم السجل المدني للحجاج، وتاريخ الميلاد.

- فى هذه الخطوة يتم الضغط على (إصدار تصريح الحج).

- في حال أن المواطن هو نفسه الحاج، يمكنه مباشرة إصدار وطباعة تصريح الحج.

شروط الحصول على تصريح الحج

- تتضمن شروط الحصول علي تصريح الحج الحصول علي التطعيمات واللقاحات  الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد -19) – الحمى الشوكية النيسرية – لقاح الحمى الشوكية الرباعي (ACYW) قبل القدوم إلى مناطق الحج والعمرة بمدة لا تقل عن (10) أيام – الانفلونزا الموسمية


- الحصول علي جرعة من لقاح الانفلونزا الموسمية الجنوبية

خطوات إنشاء حساب في منصة نسك

- إنشاء حساب جديد

- استكمال الملف التعريفي

- إدارة المرافقين

- الانضمام إلى النشرة البريدية لمتابعة مواعيد إتاحة الحجوزات

خطوات الحصول علي تصاريح الحج عبر منصة نسك 


- الدخول الى تطبيق نسك

- اختيار الحجز من خدمات الحج ثم اختيار إنشاء حجز جديد

- الموافقة على الشروط والأحكام

-الاطلاع على باقات الحج وتفاصيلها

- إضافة مرافق (مواطن أو مقيم) أو إضافة محرم للمرأة (الزوج، الأخ، الأب، الإبن)وكلاهما اختياري.

- اختيار باقة الحج المناسبة.

-إدخال بيانات الحساب البنكي.

- اختيار طريقة السداد (دفعة كاملة أو دفع جزئي).

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نداء عاجل من السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

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الغرف السياحية: ضوابط سعودية تخوفا من انتظار المعتمرين حتى موسم الحج

- إتمام الحجز باستلام رسالة نصية على الجوال وظهور معلومات الحجز على لوحة المستخدم.

الحج تصاريح الحج الحج والعمرة منصة إيزي عمرة منصة نسك منصة نسك الإلكترونية

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