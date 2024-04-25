عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بمناسبة عيد تحرير سيناء.. الإفراج بالعفو عن 476 من المحكوم عليهم| صور

صدى البلد

 عقد قطاع الحماية المجتمعية لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (476) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

 يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.. وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

IMG_1921
IMG_1921
IMG_1922
IMG_1922
IMG_1920
IMG_1920
الإحتفال بعيد تحرير سيناء الإفراج بالعفو الحماية المجتمعية السياسة العقابية المحكوم عليهم تحرير سيناء رئيس الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيهًا نزول| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بسبب الأعلاف.. والبيض يتراجع

1000 جنيه في 24 ساعة|الذهب يتراجع بشكل غير مسبوق وعيار 21 مفاجأة

غطاء سحابي على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد لاتخاذ التدابير اللازمة

راجع الأهلي ؟ رمضان صبحي يجيب عن السؤال الصعب في مسيرته الكروية

حكم النوم عاريا للرجل والمرأة وهل يجلب الجن؟ اعرف آراء الفقهاء وكيفية الوقاية

8 ملايين دولار .. مفاجأة مدوية حول رحيل إمام عاشور عن الأهلي

فرج عامر يفجر مفاجأة سارة بشأن تريزيجيه

مصرع طفلين وإصابة بنت فى التجمع.. الأب: رجعت من شغلي وفوجئت بالحريق

ترشيحاتنا

السعودية تسمح لمواطني هذه الدولة بدخول أراضيها بدون تأشيرة

لست مثيرة للجدل وجوزي طلقني بسبب فيلم.. تصريحات نارية لـ غادة إبراهيم| ماذا قالت؟

وفر باقة موبايلك.. استمتع بخرائط Google بدون إنترنت!

أعظم القربات في الحر الشديد.. الإفتاء تكشف عن صدقة ودعاء مستجاب

مساجد السعودية تستغيث من هذا الأمر .. وتدخل عاجل للسلطات

دعاء الهم والغم .. الجأ إلى ربك بهذه الكلمات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة أسر ياسين .. نيللي كريم تستعرض جمالها| شاهد

بدون بيرسول .. 5 طرق طبيعية للقضاء على الذباب

بالأحمر الجريء.. بوسي تثير الجدل من حفل زفاف ابنة بدرية طلبة

كيف تحمى نفسك من مشاكل الحر الشديد فى الصيف,, اعرف أهم النصائح

فيديو

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

شربنا قهوة مع بعض.. أحمد عبدالعزيز يعتذر لصاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر|فيديوجراف

ستقضي على البشرية.. العلماء يكتشفون بكتيريا فضائية شرسة وآثارها مدمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ