سفير الاتحاد الأوروبي: نعتزم إعداد برامج تمويلية جديدة مع شركائنا في تونس

أكد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو أن الاتحاد يعتزم إعداد برامج تمويلية جديدة مع شركائه في تونس، مشيرا إلى أنه سيواصل التزاماته تجاه تلك البرامج.



وأوضح ماركوس كورنارو- في تصريحات له اليوم /الخميس/ على هامش مشاركته بندوة حوارية حول إعادة إطلاق الاستثمارات الخارجية في تونس في ظل السياق العالمي الجديد" - أن الاهتمام الأوروبي تجاه تونس يتمثل في الاندماج الاجتماعي والدعم المستمر للاقتصاد الأخضر والرقمي، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن قيمة التمويلات في حال الاتفاق عليها باعتبارها حاليا في مرحلة النقاش.



وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي أنه يوجد 3400 مؤسسة أوروبية مستثمرة في تونس توفر أكثر من 400 ألف عامل بصفة مباشرة، لافتا إلى أن 90 % من الشركات الأجنبية في تونس هي أوروبية.

