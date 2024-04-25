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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| مواصفات وسعر أوبل كورسا الفيس ليفت بمصر.. أودي A3 الهاتشباك الجديدة تظهر بهذه الأسعار

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يوجد داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتتوافر هذه الإصدارات من اجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي إصدارات جديدة ، وذلك لتساعدهم علي الذهاب إلي أعمالهم والتنقل بأسرهم بكل سهولة بفضل مل تحمله من مميزات متطورة .

كشف وكيل سيارات أوبل بالسوق المصري عن توافر إصدارها الجديد أوبل كورسا الفيس ليفت موديل 2024 ، وتنتمي كورسا  لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

يشهد سوق السيارات المصري حالة من استقرار أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءه تلك الحالة من الاستقرار نتيجة ضبط سعر صرف الدولار ، وذلك اثر علي تواجد الكثير من الطرازات بالسوق المصري من اجل اتاحتها امام المواطنين لشراء السيارة الأنسب لاحتياجاتهم ومن ضمن السيارات التي شهدت اسعرها انخفاض  جيلي اوكافانجو موديل 2024 .


كشفت شركة أودي الألمانية عن إصدارها الجديد  أودي A3  ، وتنتمي A3  لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وتظهر بتصميم مميز وأنيق .

أعلن وكيل سيارات مازيراتي الإيطالية عن توافر طراز مازيراتي جران توريزمو موديل 2024  بالسوق المصري ، وتنتمي  جران توريزمو لفئة السيارات الكوبية ذات البابين ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

بي إم دبليو أوبل كورسا أوبل كورسا الفيس ليفت جيلي اوكافانجو 2024 أسعار جيلي اوكافانجو أودي A3 الهاتشباك أودي مازيراتي جران توريز

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