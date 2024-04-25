أسعار جيلي اوكافانجو 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس

يشهد سوق السيارات المصري حالة من استقرار أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءه تلك الحالة من الاستقرار نتيجة ضبط سعر صرف الدولار ، وذلك اثر علي تواجد الكثير من الطرازات بالسوق المصري من اجل اتاحتها امام المواطنين لشراء السيارة الأنسب لاحتياجاتهم ومن ضمن السيارات التي شهدت اسعرها انخفاض جيلي اوكافانجو موديل 2024 .
- أبعاد جيلي اوكافانجو موديل 2024 :
تأتي سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4835 مم، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1780 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2815 مم .
- محرك جيلي اوكافانجو موديل 2024 :
تستمد سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتنتج عزم دوران يصل الي 300 نيوتن/متر ، وقوة 190 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11 ثانية .
- أسعار جيلي اوكافانجو موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس :
الفئة الوحيدة من سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2024 المتوفرة بالسوق المصري تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 669 ألف جنيه، بدلا من مليون و 879 ألف جنيه .