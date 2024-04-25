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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسعار جيلي اوكافانجو 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس

أسعار جيلي اوكافانجو
أسعار جيلي اوكافانجو ٢٠٢٤ بعد انخفاض الأوفر برايس

يشهد سوق السيارات المصري حالة من استقرار أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءه تلك الحالة من الاستقرار نتيجة ضبط سعر صرف الدولار ، وذلك اثر علي تواجد الكثير من الطرازات بالسوق المصري من اجل اتاحتها امام المواطنين لشراء السيارة الأنسب لاحتياجاتهم ومن ضمن السيارات التي شهدت اسعرها انخفاض  جيلي اوكافانجو موديل 2024 .

 أسعار جيلي اوكافانجو ٢٠٢٤ بعد انخفاض الأوفر برايس

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- أبعاد  جيلي اوكافانجو موديل 2024 :

 أسعار جيلي اوكافانجو ٢٠٢٤ بعد انخفاض الأوفر برايس

تأتي سيارة  جيلي اوكافانجو موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4835 مم، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1780 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2815 مم .

- محرك  جيلي اوكافانجو موديل 2024 :

 أسعار جيلي اوكافانجو ٢٠٢٤ بعد انخفاض الأوفر برايس

تستمد سيارة  جيلي اوكافانجو موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتنتج عزم دوران يصل الي 300 نيوتن/متر ، وقوة 190 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11 ثانية .

- أسعار  جيلي اوكافانجو موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس :

 أسعار جيلي اوكافانجو ٢٠٢٤ بعد انخفاض الأوفر برايس

الفئة الوحيدة من سيارة  جيلي اوكافانجو موديل 2024 المتوفرة بالسوق المصري تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 669 ألف جنيه، بدلا من مليون و 879 ألف جنيه .

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