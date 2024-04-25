عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

العامة للاستثمار تستعرض الفرص الاستثمارية المصرية في معرض "هانوفر ميسي" بألمانيا

الترويج للاستثمار
الترويج للاستثمار في ألمانيا

شاركت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في معرض «هانوفر ميسي» 2024، بغرض الترويج للاستثمار في مصر واستعراض الفرص الاستثمارية في واحد من أهم الفعاليات الصناعية، حيث يجمع مقدمي الخدمات الصناعية والمهتمين بها من مختلف أنحاء العالم.
ونظمت الهيئة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، خلال المعرض المُقام بمدينة هانوفر الألمانية، اجتماعات ضمت ممثلي القطاع الصناعي بمصر وعدد من الدول الراغبة في الاستثمار بمصر، وعلى رأسها ألمانيا، حيث تم بحث فرص الشراكة بين مجتمع الأعمال المصري ومؤسسات الأعمال بالدول المشاركة في المعرض.
وخلال فعاليات المعرض استعرض الوفد المصري أخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر، من طفرة في تطوير البنى التحتية، وإنشاء العديد من المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية بإقليم قناة السويس، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وإطلاق التأسيس الإلكتروني للشركات، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، وتأسيس وحدة الرخصة الذهبية بمجلس الوزراء، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح التي يحتاجها المشروع لبدء التشغيل.
 

 

إقبال علي الجناح المصري

وشهد الجناح المصري بالمعرض إقبال كبير من المشاركين في المعرض، خلال فترة انعقاده من 22 أبريل إلى 26 أبريل، حيث قام بزيارة الجناح المصري سكرتير عام وزارة الاقتصاد الألمانية لولاية بافاريا، توبياس جوتهاردت، وضم الوفد المصري ممثلي 19 منشأة مصرية في القطاعات الصناعية والخدمية والتكنولوجية استعرضت خططها للاندماج في سلاسل القيمة المُضافة العالمية.

العامة للاستثمار الفرص الاستثمارية المناطق الحرة هانوفر ميسي مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

راجع الأهلي ؟ رمضان صبحي يجيب عن السؤال الصعب في مسيرته الكروية

غطاء سحابي على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد لاتخاذ التدابير اللازمة

حكم النوم عاريا للرجل والمرأة وهل يجلب الجن؟ اعرف آراء الفقهاء وكيفية الوقاية

فرج عامر يفجر مفاجأة سارة بشأن تريزيجيه

8 ملايين دولار .. مفاجأة مدوية حول رحيل إمام عاشور عن الأهلي

السعودية تسمح لمواطني هذه الدولة بدخول أراضيها بدون تأشيرة

النور مش هيقطع في بيتك بعد النهارده.. اعرف سعر جهاز مانع انقطاع الكهرباء

مصرع طفلين وإصابة بنت فى التجمع.. الأب: رجعت من شغلي وفوجئت بالحريق

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة: نجاة فريقنا بغزة بعد قصف بالقرب من موقع الرصيف البحري

النائبة غادة عجمي: أطالب بمد مبادرة استيراد السيارات للمصريين في الخارج

نائبة: المصريون في الخارج يساهمون في دعم الاقتصاد المصري بقوة

ملك الأردن يحذر من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

لكبح التضخم.. خبير اقتصادي : أتوقع زيادة سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي المقبل

برنامج الأغذية العالمي: ما زلنا نتجه نحو المجاعة في شمال قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت جريء .. ريا أبي راشد تثير الجدل بظهور مثير

من غير سيلكون .. إعادة بناء الثدي بخلايا طبيعية يعيد الأمل للنساء

رفقة أسر ياسين .. نيللي كريم تستعرض جمالها| شاهد

بدون بيرسول .. 5 طرق طبيعية للقضاء على الذباب

فيديو

حبس تيك توكر شهير بعد بلوغه مليون متابع

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

شربنا قهوة مع بعض.. أحمد عبدالعزيز يعتذر لصاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ