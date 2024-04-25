العامة للاستثمار تستعرض الفرص الاستثمارية المصرية في معرض "هانوفر ميسي" بألمانيا

شاركت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في معرض «هانوفر ميسي» 2024، بغرض الترويج للاستثمار في مصر واستعراض الفرص الاستثمارية في واحد من أهم الفعاليات الصناعية، حيث يجمع مقدمي الخدمات الصناعية والمهتمين بها من مختلف أنحاء العالم.

ونظمت الهيئة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، خلال المعرض المُقام بمدينة هانوفر الألمانية، اجتماعات ضمت ممثلي القطاع الصناعي بمصر وعدد من الدول الراغبة في الاستثمار بمصر، وعلى رأسها ألمانيا، حيث تم بحث فرص الشراكة بين مجتمع الأعمال المصري ومؤسسات الأعمال بالدول المشاركة في المعرض.

وخلال فعاليات المعرض استعرض الوفد المصري أخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر، من طفرة في تطوير البنى التحتية، وإنشاء العديد من المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية بإقليم قناة السويس، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وإطلاق التأسيس الإلكتروني للشركات، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، وتأسيس وحدة الرخصة الذهبية بمجلس الوزراء، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح التي يحتاجها المشروع لبدء التشغيل.



إقبال علي الجناح المصري

وشهد الجناح المصري بالمعرض إقبال كبير من المشاركين في المعرض، خلال فترة انعقاده من 22 أبريل إلى 26 أبريل، حيث قام بزيارة الجناح المصري سكرتير عام وزارة الاقتصاد الألمانية لولاية بافاريا، توبياس جوتهاردت، وضم الوفد المصري ممثلي 19 منشأة مصرية في القطاعات الصناعية والخدمية والتكنولوجية استعرضت خططها للاندماج في سلاسل القيمة المُضافة العالمية.