عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تطبيقات حسن الخلق .. ننشر موضوع خطبة الجمعة الثالثة من شوال بالعريش غدا

موضوع خطبة الجمعة
موضوع خطبة الجمعة الثالثة من شوال بالعريش

يستقبل المسلمون غدًا ، الجمعة الثالثة من شوال، حيث تنقل شعائر صلاة وخطبة الجمعة من مسجد النصر، بالعريش، بمحافظة شمال سيناء، وتبدأ شعائر صلاة وخطبة الجمعة بتلاوة للقارئ الشيخ محمد الطاروطي، وخطيبا الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بالأوقاف.

موضوع خطبة الجمعة الثالثة من شوال بالعريش

 وحددت وزارة الأوقاف عنوان خطبة الجمعة الثالثة من شوال تحت عنوان:"تطبيقات حسن الخلق"، فيما تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف إلى محافظتي (الإسكندرية– شمال سيناء)، يوم الجمعة القادمة: (17 شوال1445هـ)، الموافق (26/4/2024م)، وتضم القافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء وزارة الأوقاف ، وخمسة من علماء الأزهر الشريف.

انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأوقاف والأزهر والإفتاء إلى شمال سيناء 

فيما أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق قافلة دعوية مشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة (شمال سيناء)، يومي الخميس والجمعة : (16–17شوال 1445هـ)، الموافق (25- 26/4/2024م) في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بينها والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

وتضم القافلة ثمانية من علماء وزارة الأوقاف وثلاثة من علماء الأزهر الشريف ، واثنين من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: “تطبيقات حسن الخلق”.

وزير الأوقاف: مواقف الرئيس السيسي الثابتة تجاه سيناء موضع تقدير كل مصري

الأوقاف: قافلة من العلماء والمبتهلين تشارك شمال سيناء الاحتفالات بعيدها القومي

حكم قراءة سورة من القرآن يوم الجمعة من كل أسبوع

حكم قراءة سورة من القرآن يوم الجمعة من كل أسبوع قبل صلاة الجمعة والخطبة، هل هذا الفعل جائز أم لا؟.

قالت دار الإفتاء إنه لا حرج في قراءة القرآن في المساجد يوم الجمعة قبل الجمعة، فهذا أمرٌ حسنٌ يجمع الناس على كتاب الله تعالى ويهيئهم لأداء شعائر الجمعة، ولورود الأمر بقراءة القرآن والاستماع إليه مطلقًا؛ فقال تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: 20]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن اسْتَمَعَ إِلَى آيَةٍ مِن كِتَابِ اللهِ كُتبَت لَهُ حَسَنةٌ مُضَاعَفَةٌ، وَمَن تَلَا آيَةً مِن كِتَابِ اللهِ كَانَت لَهُ نُورًا يَومَ الْقِيامَةِ» رواه أحمد.

وأوضحت الدار: جعل الله تعالى لقارئ القرآن منزلة عالية ودرجة رفيعة وندب المسلمين لقراءته وتدبر معانيه؛ قال عز وجل: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المزمل: 20]

وقال سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ، وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ، تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" والإمام مسلم في "صحيحه"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْمَصَاحِفُ الْمُعَلَّقَةُ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ قَلْبًا وَعَى الْقُرْآنَ» "فوائد تمَّام" عن أبي أمامة رضي الله عنه.

خطبة الجمعة موضوع خطبة الجمعة الجمعة الثالثة من شوال صلاة الجمعة مسجد النصر قافلة دعوية تطبيقات حسن الخلق شعائر صلاة وخطبة الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

راجع الأهلي ؟ رمضان صبحي يجيب عن السؤال الصعب في مسيرته الكروية

حكم النوم عاريا للرجل والمرأة وهل يجلب الجن؟ اعرف آراء الفقهاء وكيفية الوقاية

فرج عامر يفجر مفاجأة سارة بشأن تريزيجيه

غطاء سحابي على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد لاتخاذ التدابير اللازمة

قرار ناري من الأهلي ضد الحريف.. لماذا أجلت أمريكا رحيل مسمار الوسط عن القلعة الحمراء؟

8 ملايين دولار .. مفاجأة مدوية حول رحيل إمام عاشور عن الأهلي

السعودية تسمح لمواطني هذه الدولة بدخول أراضيها بدون تأشيرة

النور مش هيقطع في بيتك بعد النهارده.. اعرف سعر جهاز مانع انقطاع الكهرباء

موضوعات متعلقة

هل يثبت الحكم الشرعي بـ الرؤيا أو الأحلام؟ خالد الجندي يجيب

الشهداء أحياء.. عالم أزهري: حب الوطن من الإيمان والدفاع عنه واجب الجميع

أعظم القربات في الحر الشديد.. الإفتاء تكشف عن صدقة ودعاء مستجاب

كيف يكون الحكم على كلمات أهل التصوف؟.. علي جمعة يوضح

سنة مهجورة توقظ قلبك وتهيئك للخشوع في صلاة الفجر.. احذر الغفلة عنها

الدعاء المستجاب بعد أذان الفجر.. و3 أخطاء شائعة احذرها عند سماع المؤذن

أفضل العبادة في الليل.. سُنة مهجورة يُغفل عنها قبل الفجر

الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب

ترشيحاتنا

ذكرى تحرير سيناء.. مصطفى بكري يوجه التحية لأبطال القوات المسلحة

جوائزها 100 ألف جنيه.. الأوقاف تطلق مسابقة بحثية بالتعاون مع قضايا الدولة

قرار ناري من الأهلي ضد الحريف.. لماذا أجلت أمريكا رحيل مسمار الوسط عن القلعة الحمراء؟

تطبيقات حسن الخلق .. ننشر موضوع خطبة الجمعة الثالثة من شوال بالعريش غدا

تطبيق التوقيت الصيفي في مصر غدا.. مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي

الأمم المتحدة: نجاة فريقنا بغزة بعد قصف بالقرب من موقع الرصيف البحري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ البشكير .. هنادي مهنا تثير الجدل بظهور جريء

جمبسوت جريء .. ريا أبي راشد تثير الجدل بظهور مثير

من غير سيلكون .. إعادة بناء الثدي بخلايا طبيعية يعيد الأمل للنساء

رفقة أسر ياسين .. نيللي كريم تستعرض جمالها| شاهد

فيديو

حبس تيك توكر شهير بعد بلوغه مليون متابع

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

شربنا قهوة مع بعض.. أحمد عبدالعزيز يعتذر لصاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ