مباحثات أمريكية صينية بشأن الممارسات الاقتصادية والسياسة التجارية

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، مع سكرتير الحزب الشيوعي الصيني في شنغهاي تشن جينينج، حيث بحثا الممارسات الاقتصادية والسياسة التجارية.



وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أنه في حوار بناء وصريح، أثار الوزير المخاوف بشأن السياسات التجارية للصين والممارسات الاقتصادية غير السوقية، وشدد على أن الولايات المتحدة تسعى إلى منافسة اقتصادية صحية مع الصين وتوفير فرص متكافئة للعمال والشركات الأمريكية العاملة في الصين.



وأكد الجانبان مجددا على أهمية العلاقات بين شعبي الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك توسيع التبادلات بين الطلاب والعلماء ورجال الأعمال.