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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد مصرع طفلين وإصابة أخرى بالتجمع.. انتداب المعمل الجنائي لكشف سبب الحريق

صدى البلد

كلفت النيابة العامة المعمل الجنائي بالانتقال إلي الشقة المحترقة بالتجمع الأول التي راح ضحيتها طفلان وأصيبت شقيقتهما الأكبر لإجراء معاينة لكشف سبب الحريق.

 

كما استعجلت النيابة تحريات المباحث حول الحادث، وسؤال شهود العيان من السكان الذين حاولوا إنقاذ الأطفال لكشف ملابسات الحريق.

وقد تم نقل جثتي الطفلين إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل الطفلة المصابة للمستشفي والتي ترقد بالعناية المركزة.

وكانت عمليات إطفاء القاهرة قد تلقت إخطاراً بنشوب حريق داخل شقة بالطابق الخامس بالتجمع الأول، ووجود جثتين ومصابة لأطفال إثر الحريق.

 

‏علي الفور وجه اللواء اشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع بثلاثة سيارات إطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة وتمكنت القوات من محاصرة كرات اللهب التي التهمت محتويات الشقة بالكامل، وبالفحص تم العثور على جثة الطفلين المتوفين وشقيقتهما مصابة.

 

كما تبين من التحريات أن والدهم منفصل عن زوجته وأن الأطفال تتراوح أعمارهم من عامين حتي ٥ أعوام، يقيمون معه بالشقة محل البلاغ وتركهم للذهاب إلى عمله وعقب عودته اكتشف الكارثة، تم تحرير محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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