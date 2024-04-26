مرشح سابق لولاية فرجينيا: واشنطن لديها استراتيجية واضحة للتعامل مع اليمن.. فيديو

قال آدم روزفلت، المرشح السابق لولاية فرجينيا، إن واشنطن لديها استراتيجية تجاه التعامل مع اليمن، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية الأمريكية في حماية أمننا القومي واضحة ومباشرة وهدفنا الرئيسي هو احتواء إيران وأيضًا مواجهة أي هجوم نتعرض له من قبل المنظمات والتنظيمات المدعومة من إيران.

وأضاف روزفلت، اليوم الجمعة، خلال مداخلة ببرنامج “10 داونينج ستريت”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه لا بد أن نتذكر أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تم تخويله من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوجيه ضربات عسكرية للرد على أي هجوم تتعرض له الولايات المتحدة.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتبع سياسة ما هو أفضل لنا بالنسبة لمواجهة هذه التهديدات، وعلينا أن نعقد اجتماعًا كاملا لأصحاب الرأي والشورى في الحكومة الأمريكية.

وأوضح أن البنتاجون لديها التخويل بأن تقوم بالهجمات ولدينا حاملات طائرات بالمنطقة بإمكانها أن تقوم بمهاجمة القواعد والمناطق العسكرية الحساسة لأعدائنا وخصومنا، ولكن جو بايدن لن يتخذ قرارا دون استشارة كاملة من سائر أعضاء الحكومة.