محافظة الغربية ومؤسسة نيو إيجيبت تدخلان البهجة على قلوب 160 طفلا يتيما

محافظ الغربية يشهد فعاليات اليوم الترفيهي الثقافي الرياضي للأطفال الأيتام بنادي ماتركس الرياضي

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فعاليات اليوم الترفيهي الثقافي الرياضي للأطفال الايتام الذي اقامته مؤسسة نيو إيجيبت بالتعاون مع محافظة الغربية بنادي ماتركس الرياضي بطنطا وذلك لإدخال البهجة والسرور على نفوس الأطفال جاء ذلك بحضور النائبة غادة علي عضو مجلس النواب المدير الإقليمي لمجموعة نيو إيجيبت الدولية ، اللواء خالد شفيق نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة نيو إيجيبت الدولية ، الأستاذ احمد حمدي مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالغربية ، الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا.

وفي كلمته أعرب محافظ الغربية، عن سعادته لتواجده بين الأطفال مؤكدا ان هذه الاحتفالية وتوزيع الهدايا وادخال البهجة والسرور على الأطفال هو حق أصيل من حقوقهم والذي ترعاه الدولة ويؤكد عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ، كما أوصى المحافظ مشرفين الدور على حسن معاملة الأطفال وتقديم كافة الخدمات وتلبية طلباتهم ورعايتهم من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية كونهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

وأكد محافظ الغربية خلال كلمته علي أهمية دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في المساهمة مع الجهاز التنفيذي في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وخاصة الأيتام والأرامل ومحدودي الدخل ، كما وجه الشكر لمؤسسة نيو إيجيبت لرسم الفرحة والبهجة وإدخال السرور في نفوس الأطفال الأيتام.

وفي كلمتها قدمت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب المدير الإقليمي لمجموعة نيو إيجيبت الدولية الشكر لمحافظ الغربية على دعمه المتواصل للمجموعة مشيره الى ان هذا الحدث هو التعاون الثالث بين المؤسسة والمحافظة مؤكده ان هؤلاء الاطفال هم طيور جنة الله على الارض واضافت أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكافة معانيها ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى ولكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة للايتام والاسر الاولى بالرعاية.

وشهد الحفل فقرات فنية والعاب ورسم على الوجه ومسابقات متنوعة حازت على إعجاب الأطفال .

واختتم اليوم بتوزيع المحافظ ومرافقوه الهدايا على ١٦٠ طفل لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم .

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