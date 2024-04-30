الصحة: فائدة اللقاح ضد كورونا أعلى بكثير من مخاطره |فيديو

أجاب الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول العلاقة بين زيادة أمراض المناعة بعد الحصول على لقاح كورونا ،وهل يكون هناك رابط بينهما قائلاً :" الاجابة على هذا السؤال تأتي من تعريف التطعيم نفسه وهو أنه عبارة عن جزء من الحمض النووي للفيروس أو فيروس ميت او فيروس ضعيف، وهذا هو فكرة التطعيم أليس من المنطق أن تكون اثار الفيروس نفسه حال الاصابة به أعلى بكثير من الفاكسين ؟ "



وأضاف حسام عبد الغفار خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON":" ينتج من ذلك أن الاثار الناجمة عن الاصابة بالفيروس كورونا، هي أعلى بكثير للغاية من الاثار الناجمة من الحصول على فاكسين عبارة عن فيروس ميت أو حمض نوي له أو غير ذلك "



وشدد المتحدث بإسم وزارة الصحة، على أن هذه التطعيمات خضعت لدراسات وافية مشددة قبل الحصول عليها من قبل المواطنين قائلاً: " نحن لا نعتمد فقط على الموافقات الدوائية العالمية سواء الغذاء الامريكية او الصحة العالمية لكن لدينا في مصر هيئة الدواء المصرية التي تقوم بدراسة تلك التطعيمات بشكل مباشر ومحلي "

وأكد المتحدث بإسم وزارة الصحة، قائلاً:" لانكتفي بالموافقات العالمية لكن لابد ان يكون لدينا موافقات من هيئة الدواء المصرية بعد دراسة محلية من جهة الفاعلية"