إنجازات ضخمة | رئيس قوى عاملة النواب يهنئ السيسي بـ عيد العمال

تقدم النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجميع عمال مصر، والشعب المصري العظيم، بمناسبة عيد العمال.

وقال عبد الفضيل، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، إن عيد العمال تحل ذكراه اليوم ويتزامن مع ما تشهده مصر من بناء وتنمية وتعمير وإنجازات ضخمة في كافة المجالات.

واضاف عبد الفضيل، أن العمال وقود التنمية في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية، وهم عماد الأمم وسر ازدهارها، لافتا إلى أن عمال مصر المخلصين يواصلون العمل ليلاً ونهارا؛ حباً في الوطن وإيماناً منهم بأن العمل هو الطريق الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في جميع مواقع العمل والإنتاج، مشيدا بالجهود المخلصة التي يبذلها كل عمال مصر في مختلف قطاعات التنمية.



وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على دعم العمال وحماية حقوقهم، والتوجيه الدائم بتوفير الحماية الاجتماعية وحياة كريمة لهم.