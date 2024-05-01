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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين لـ صدى البلد : الأسعار انخفضت بنسب كبيرة لهذه الأسباب

صدى البلد

كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي عن توقعاته بشأن الأسعار الفترة المقبلة قائلا: الأسعار انخفضت بشكل كبير فعندما ينخفض سعر زجاجة الزيت الخليط الحر من 100 جنيه إلى 65 جنيها و50 جنيها فهذا يمثل نسبة انخفاض كبيرة تتخطى 40%.

وزير التموين: استلام 1.1 مليون طن قمح محلي.. والاحتياطي يكفي 3 أشهر

وزير التموين : اكتفاء ذاتي من الدواجن والأرز | فيديو

وردا على سؤال صدى البلد بشأن مستقبل الأسعار أوضح أن الأسعار الفترة المقبلة ستكون مستقرة بعد استقرار الأسعار عالميا وتوحيد سعر صرف الدولار وهي عوامل تؤكد استقرار الأسعار في المستقبل او تحقيق مزيد من الانخفاض.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي اليوم  إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يبلغ 3 أشهر، وأكثر من 11 شهر سكر تمويني، و5.4 شهر من الزيت ، واكتفاء ذاتي من الدواجن والأرز ، بالإضافة إلى وجود تعاقدات من اللحوم اكتر من 11 شهر.

وصرح المصيلحى أنه تم استلام ما يصل إلى 1.1 مليون طن قمح محلي ، ويبلغ معدل التوريد اليومي 129 ألف طن ، ونستهدف استلام 3.5 مليون طن.

وقال الوزير إن تغيير الظروف المناخية أدى إلى تأخر حصاد القمح المحلي في بعض المحافظات، مؤكدا أن مستوى التوريد اليومي أعلى من العام الماضي.

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