سوسن بدر وعبد الرحيم كمال أبرز الحاضرين في مهرجان بردية لسينما الومضة

رصدت عدسة صدى البلد توافد نجوم الفن والمشاهير على حفل مهرجان بردية لسينما الومضة، والذي شهد حضور عدد من نجوم الفن ومن أبرزهم الفنانة سوسن بدر والسيناريست عبد الرحيم كمال. ؛ الفنانة ماجدة منير ؛ الاب بطرس دانيال ؛ المخرج الفلسطيني فايق جرادة، الكاتب الروسي فلاديمير بيلاكوف ، المخرج هاني لاشين ، المصور السينمائي سعيد شيمي ، المخرج عمرو عبد العزيز.

أقيم الأربعاء، فعاليات افتتاح مهرجان بردية لسينما الومضة، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بمسرح تشايكوفسكي بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة برئاسة الكاتب عبد الرحيم كمال في دورته الأولى التي أطلق عليها اسم المخرج الراحل عاطف الطيب، وذلك في تمام الساعة 7 مساء، حيث تمتد فعاليات المهرجان من 1-7 مايو 2024



وكشفت عزة أبو اليزيد مؤسس ومدير عام المهرجان، أن ضيفة شرف حفل الافتتاح النجمة سوسن بدر وضيفة شرف حفل الختام ستكون النجمة لبلبة، وكانت لجنة المشاهدة قد تكونت برئاسة الكاتب ناجي عبد الله ولجنة التحكيم برئاسة المخرج مجدي أحمد علي والموسيقار خالد حماد، والفنان محمد فهيم، والمصور سمير فرج والفنان السوري فراس نعناع.



و تم خلال فعاليات المهرجان، تكريم عدد من الراحلين الذين تركوا أثرًا في حياتنا الفنية وهم أشرف مصيلحي، وأحمد سامي العدل، وناهد فريد شوقي، كما سيكرم المهرجان الإعلامية سلمى الشماع والمصور السينمائي سعيد شيمي، والمخرج عمر عبد العزيز، والمخرج هاني لاشين، والكاتب ناصر عبد الرحمن، والشاعر إبراهيم عبد الفتاح، والأب بطرس دانيال، والمخرج الفلسطيني فايق جراده، والمستشرق الروسي فلاديمير بيلياكوف.

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