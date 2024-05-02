أحمد موسى يهنئ عمال مصر بعيدهم: هما اللي شايلين البلد.. فيديو

هنأ الإعلامي أحمد موسى، جميع العاملين، بمناسبة عيد العمال، قائلا: "كل عام وعمال مصر ومن يعمل في أرضها بخير.. هما اللي شايلين البلد، لهم كل التحية والمودة والتقدير على هذا الدور الكبير الذي يقدمه العمال".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المشروعات التي نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية وفرت فرص عمل لـ5 ملايين عامل".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي والسيدة انتصار السيسي وجها التهنئة لجميع عمال مصر، موضحا أن الرئيس السيسي سيحتفل اليوم بعيد العمال، وسط العمال في أحد القلاع الصناعية.