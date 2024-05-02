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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السيسي والعاهل الأردني يعزيان رئيس الإمارات في وفاة الشيخ طحنون

ارشيفي
ارشيفي

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية عزاء الي رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان.

وفي البرقية؛ عبر الرئيس السيسي ، عن خالص تعازيه للإمارات قيادةً وشعباً، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يحفظ قيادة وشعب الإمارات ويديم عليها الأمن والاستقرار والرخاء.


كما تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقية عزاء من الملك عبدالله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان.

وأعرب ملك الأردن في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وآل نهيان الكرام، وشعب الإمارات جميل الصبر وحسن العزاء.

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