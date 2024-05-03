ننشر استعدادات صحة القليوبية لاحتفالات عيد القيامة واعياد الربيع .. تفاصيل

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي بجميع المنشأت الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية تزامناً مع احتفالات عيد القيامة المجيد و أعياد الربيع.



ووجه وكيل الوزارة بتواجد القوافل الطبية والعيادات المتنقلة، بالإضافة إلي فرق المبادرات الرئاسية ، والعيادات المتنقلة لتنظيم الأسرة في محيط الكنائس خلال احتفالات الاخوة الاقباط ، و بالأماكن العامة والمتنزهات خلال الاحتفال بشم النسيم .



كما تم تكليف مديرى الإدارات الصحية بالتواجد والمرور على المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية التابعة لكل إدارة ، والتأكد من تواجد أطقم الأطباء والتمريض مع التأكيد على توافر أدوية الطوارئ و المستلزمات بالمستشفيات و الوحدات الصحية.



كما أكد وكيل الوزارة على جاهزية فرق الانتشار السريع و توافر فصائل الدم المختلفة ببنوك الدم بالمستشفيات وكذلك تفعيل غرفة الطوارئ بالمديرية على مدار 24 ساعة لتلقى البلاغات ورصد أي حالات أو حوادث طارئة والتعامل معها على وجه السرعة.

وأوضح وكيل الوزارة ايضاً ان خطة الطوارئ خلال الأعياد تشمل التنسيق مع هيئة الإسعاف للدفع بسيارات مجهزة في حال أي حدث طارئ.



كما تم التأكيد على إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بشن حملات المرور المكثفة على المنشأت الغذائية بالمحافظة خاصة أماكن تصنيع وبيع وحفظ الأسماك المملحة و المدخنة للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وعدم تسرب أى منتجات غير صالحة للاستهلاك إلى السوق استغلالا للطلب المرتفع خلال فترة الأعياد.



كما أكد أيضا على دور إدارة الأمراض المتوطنة وصحة البيئة في رش محيط الميادين و المتنزهات والحدائق ضد البعوض والذباب والتأكد من نظافتها للحفاظ على صحة المواطنين.