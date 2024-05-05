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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفاصيل إعادة تخطيط أرض مارشال بكينج مريوط غرب الإسكندرية

أرض مارشال
أرض مارشال

أعلنت محافظة الإسكندرية عن قيام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وحي العامرية ثان بإعادة تخطيط أرض مارشال الكائنة بالكينج مريوط قبلي طريق الكافوري – برج العرب كمرحلة أولى من تخطيط كامل المنطقة وذلك طبقاً للوضع الراهن بالطبيعة واستيفاء لمستحقات الدولة وللحفاظ على الملكيات واحتراماً للمراكز القانونية وإعداد مخطط جديد يكفل للمواطنين القاطنين جودة حياة ويكون مخطط قابل للتنفيذ.

محافظ الإسكندرية يتابع التجهيزات النهائية لتلقى طلبات التصالح اعتبارًا من الثلاثاء


ونبهت المحافظة جميع المواطنين المتعاملين بأي محررات رسمية من الدولة تشمل (العقد المسجل أو المثبت للملكية – الموقع محدد على شبكة الطرق الكينج مريوط والعامرية – إحداثيات للموقع معتمدة المساحة أو استشاري – الرخصة إن وجد – شهادة مشتملات إن وجدت واي مستندات رسمية أخرى).


وطلبت المحافظة من المواطنين التقدم إلى المركز التكنولوجي بحي العامرية ثان بتلك المستندات حتى نتمكن من احترام تعاملات الدولة أثناء إعداد التخطيط ووضع الشوارع طبقاً للوضع الراهن على الطبيعة والرؤية التخطيطية واتخاذ الإجراءات القانونية وذلك في خلال شهر من تاريخه، علماً بأن تلك الخطوة مهمة حيث أن محافظة الإسكندرية تعتبر المواطن السكندري شريك أساسي في عملية التنمية واحتراما له ولملكيته وتعاملاته مع الدولة.

الاسكندرية حى العامرية ثان برج العرب أرض مارشال الكينج ماريوط

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