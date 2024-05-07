15 كيلو في الشهر.. حنان الحسيني تشرح كورس التخسيس رقم واحد بمصر

تحدثت الدكتورة حنان الحسيني، خلال تقديمها برنامج "جو هيلثي"، على قناة «صدى البلد»، عن كيفية التخسيس بطريقة سليمة وطبية.

وقالت الدكتورة حنان الحسيني: رقم واحد في التخسيس هو حرق الدهون، وتقليل تراكم الدهون في الجسم وهي طريقة للتخسيس بشكل صحي.

وتابعت: "هناك كورس رقم واحد في مصر للتخسيس وهو كورس وان سليم، وهو الكورس الوحيد الذي يساعد في فقد الوزن من 10 كيلو إلى 15 كيلو في الشهر الواحد.

واستعرضت الحسيني تفاصيل منتجات كورس وان سليم، موضحة: يفضل في كورس وان سليم الاستمرار فيه لمدة 5 شهور لأنه يضم 5 منتجات لمدة 90 يوما.