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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب الصحفيين: اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح الفلسطيني بمثابة إعلان حرب

خالد البلشي
خالد البلشي

قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إن التهديد الصهيوني بمجزرة على حدود مصر بمثابة اعتداء على الأمن القومي المصري، ولا بد من التحرك العاجل لوقف العدوان الصهيوني.

وتابع البلشي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة سي بي سي ، أن إسرائيل تقوم بجريمة ضد الانسانية، في حق الفلسطينيين.

وأردف البلشي أننا فوجئنا هذا الصباح باختراق جيش العدو معاهد السلام، بعد اختراق رفح ورفع العلم الإسرائيلي بالجانب الفلسطيني،  وهو بمثابة إعلان حرب من جانبهم، لانه يمثل خرقا واضحا لمعاهدة السلام، ويجب ان يكون هناك وقفة واضحة .

وأوضح نقيب الصحفيين الخرق الحقيقي، تطور من عدوان على شعب شقيق إلى عدوان على الأمن القومي المصري

وواصل أننا لسنا بحاجة الى علاقات بين دولة عوان بهذه الطريقة، لأن الأمر تطور بالوصول الى الحدود المصرية، ونقابة الصحفيين طالبت بسلسلة اجراءات دبلوماسية منها الغاء المعاهدة ووقف العلاقات مع من يعتدي على أمننا القومي ، وهذه الإجراءات تكون قبل الخيارات العسكرية.

واختتم البلشي :" ادرك فداحة الحرب ولكن هناك محددات يجب الحفاظ عليها وعدم تخطيطها.

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