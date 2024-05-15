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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

دار طباعة النقود| وظائف خالية في البنك المركزي.. تعرف على الشروط وتفاصيل التقديم

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

في خطوة تهدف إلى تعزيز الكوادر البشرية وتوفير فرص العمل، أعلن البنك المركزي المصري عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في قطاع دار طباعة النقود بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

ويأتي هذا الإعلان كجزء من استراتيجية البنك لتطوير وتعزيز القدرات البشرية في قطاع النقد والعملات.

ومن المتوقع أن تستقطب هذه الوظائف المشوقة عددًا كبيرًا من الشباب المصري المتميزين في مجالات الهندسة والتقنية والإدارة. 

وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر العمل في دار طباعة النقود فرصة ممتازة للتدريب والتطوير المهني، حيث يتم توفير بيئة عمل محفزة تساهم في تعلم المهارات الجديدة والاحترافية.

الوظائف المتاحة

وتشمل الوظائف المتاحة تخصصات متنوعة تهدف إلى تعزيز عمليات طباعة النقود وضمان جودتها وأمانها. وتشمل هذه الوظائف:

  • كيميائي: يشترط أن يحمل المتقدم بكالوريوس في العلوم أو الصيدلة، ويفضل وجود خبرة سابقة في مجال الطباعة.
  • مصمم طباعة: يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس في الفنون التطبيقية أو ما يعادلها، مع مهارات فنية ممتازة.
  • مهندس: يجب أن يكون لدى المتقدم بكالوريوس في الهندسة مع التركيز على التخصصات ذات الصلة بعمليات الطباعة.

شروط التقديم

للتقديم على هذه الوظائف، يجب على المتقدمين توفير الشروط التالية:

  1. حاصل على بكالوريوس من جامعة حكومية أو خاصة في المجال المطلوب.
  2. يفضل وجود خبرة عملية في نفس المجال.
  3. السن لا يتجاوز 30 عاماً في وقت التقديم.
  4. يجب إحضار جميع المستندات المطلوبة، بما في ذلك بطاقة الرقم القومي والمؤهل الدراسي وشهادة الميلاد وشهادة الخدمة العسكرية والسيرة الذاتية.

طريقة التقديم

تتم عملية التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري. يرجى إتمام عملية التقديم خلال مايو الحالي.  يرجى العلم بأنه لن يتم النظر في أي طلبات غير مكتملة أو غير مستوفاة للشروط المذكورة.

اختبارات التوظيف

وبعد استكمال عملية التقديم، سيتم تحديد مواعيد الاختبارات التي يجب على المتقدمين اجتيازها حسب تقدير البنك المركزي المصري.

https://cbe.taleo.net/careersection/cbe_ex/jobsearch.ftl
 

وهذه الفرص الوظيفية تمثل فرصًا ممتازة للشباب المصري الموهوب للانضمام إلى قطاع النقد والعملات والمساهمة في تطوير هذا القطاع المهم. لمزيد من المعلومات ولتقديم الطلبات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

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