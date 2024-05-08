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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إياد نصار وتامر كروان أبرز حضور عرض مسلسل إلا الطلاق بإحدى سينمات القاهرة

اياد نصار
اياد نصار

احتفل صناع مسلسل إلا الطلاق، بنجاحه بعد عرضه مؤخرا عبر منصة برايم الإلكترونية، وذلك بإحدى سينمات القاهرة الجديدة.

وشهد عرض مسلسل إلا الطلاق، حضور نجم المسلسل إياد نصار، والمخرج محمد بركة، والمؤلف الموسيقي تامر كروان، وباقي أبطال المسلسل: (يوسف رأفت، كريم ادريانو).

مسلسل إلا الطلاق

طرحت إحدى المنصات مسلسل “ إلا الطلاق ” ، والذى تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني والفنان إياد نصار ، خلال الساعات الماضية .

المسلسل يتكون من 10 حلقات وتم طرحها كاملة ، وتدور أحداث العمل فى إطار من التشويق والإثارة ، حول زوجين يتعرضان لحادث يقلب حياتهما رأسًا على عقب .

مسلسل إلا الطلاق من بطولة إياد نصار ودينا الشربيني وسلمي أبو ضيف وصفاء الطوخي.

إياد نصار

وكانت وزيرة التضامن الدكتورة نيڤين القباج، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبحضور المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كرمت الفنان اياد نصار عن دوره في مسلسل "صلة رحم" الذي عرض في رمضان الماضي.

وعبر إياد نصار، عن سعادته بالتكريم ووجهت الشكر للوزيرة نيفين القباچ، مشيرا الى اهتمامه بتقديم وسائل التوعية للجمهور.

مسلسل «صلة رحم» يناقش في إطار 15 حلقة قضية تأجير الأرحام ويظهر خلاله إياد نصار بدور طبيب تخدير.

«صلة رحم» بطولة إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، يسرا اللوزي، صفاء جلال، محمد جمعه، وهو من تأليف هشام عبيه، وإخراج تامر نادي.

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