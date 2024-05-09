بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 12 آخرين نتيجة انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي بالمنيا

ارتفعت أعداد ضحايا ومصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ملوي جنوب المنيا الي وفاة شخص وإصابة 12 آخرين تم نقل الجثه والمصابين للمستشفى وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بإنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مدينة ملوي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين وفاة عاطف. ا. م 52 سنة وإصابة 12 آخرين هم زكريا. ش. ع 30 سنه ومكرم. ف. ا 23 سنه وعبد الرحمن. ب. ف 19 سنه وعبد الله. ع. م 29 سنة وماريا. ق. م 31 سنه وعبد التواب. ا 24 سنه ونصر. م. ن 23 سنه وهاني. ا 28 سنه ورضا. ف 36 سنه وعبد الله. ا. ع 44 سنه وحسن. ر. ش 40 سنه واحمد. ش. م 37 سنة بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد

تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات