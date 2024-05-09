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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب مناقشة بالبرلمان حول إجراءات صيانة وملاءمة ألعاب ملاهي الأطفال في المتنزهات والنوادي

ريهام عفيفي ، عضو
ريهام عفيفي ، عضو مجلس الشيوخ

طلب مناقشة بالبرلمان لمراجعة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية على الملاهى وأماكن لعب الأطفال بالمتنزهات

طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ من الجهات المعنية مراجعة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية على الملاهى وأماكن لعب الأطفال بالمتنزهات الخاصة والنوادى  مع بداية فصل الصيف .

 

وأشارت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ فى تصريحات صحفية لها اليوم :مع بداية الإجازات الصيفية وانتهاء الطلاب من الدراسة تتجه كثير من الاسر إلي مناطق الألعاب لأسعاد أبنائهم .وقالت :للأسف هذة السعادة قد تتحول إلي كارثه بسبب غياب عوامل الأمان فى كثير من الالعاب وحدث  ذلك بالفعل على مدار السنوات الماضية وراح ضحيتها بعض الاطفال.

 

وأوضحت النائبة ريهام عفيفي إلى خطورة انتشار لعبة الزحليقة الهوائية والتى تعمل بنظام النفخ .


وتساءلت قائلة :ماهى عوامل الأمان فى هذة اللعبة والمنشرة فى كثير من الأحياء بمصر وهل توجد رقابة عليها .مشيرة إلى أن غالبية العاملين فى ملاهي الاطفال غير مدربين حال وقوع حادث لطفل لإجراء الإسعافات الأولية .


وقالت  النائبة ريهام عفيفي أنها ستتقدم بطلب مناقشة  إلي رئيس مجلس الشيوخ ووزرات  التجارة والصناعه  والتنمية المحلية ، والشباب والرياضة،  حول دور  الوزارة  والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى تحديد عوامل السلامة والمهنية فى الالعاب الترفيهية ومدى مراقبة جودة وأمان الألعاب التي يتم استيرادها  من الخارج ومدى صلاحيتها لاستخدام الأطفال .
وشددت النائبة على ضرورة تدريب العاملين فى ملاهى الأطفال على الإسعافات الاولية لضمان السلامة لزائري المكان .كما طالبت بتوضيح عوامل السلامة والامان للملاهي التى ترتادها الأسر  عبر منشور توعوى على منصات وزارتى التجارة والصناعة والتنمية المحلية لتوعيتهم والحفاظ على سلامة أبنائهم من مخاطر الموت بسبب الالعاب غير الامنة .

ريهام عفيفي مجلس الشيوخ الصحة المتنزهات الخاصة الملاهي

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