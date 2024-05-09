عمال مصر الثروة الحقيقية وسلاح التنمية والبناء.. ندوة بإعلام الداخلة

نظم مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد احتفالية موسعة وندوة تثقيفية تحت عنوان "عمال مصر الثروة الحقيقية وسلاح التنمية والبناء" بالتعاون مع الاتحاد المحلي لنقابات العمال بمحافظة الوادي الجديد، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، وذلك بمقر مركز الإعلام، حضر الاحتفالية قيادات تنفيذية وطبيعية وشعبية من المحافظة وموظفون من مختلف الإدارات التنفيذية ورجال دين، جاء تنظيم هذه الاحتفالية تقديرا وعرفانا بدور وجهود عمال مصر في مختلف الوظائف ومواقع العمل.



حاضر في الندوة نخبة من القيادات العمالية والنقابية ورجال الدين والقيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الوادي الجديد أحمد عبد العاطي، ونائب رئيس الاتحاد المحلي لنقابات العمال محمد محمود عريف، ومدير ادارة أوقاف الداخلة الشيخ أشرف نمر، والقس مكاريوس ماهر حنا راعي كنيسة مارجرجس بالداخلة، ومقرر المجلس القومي بالداخلة أنصاف عبدالله ومدير مكتب العمل بالداخلة لطيفة عبدالمنعم.



وتناولت الندوة دور العمال في نهضة مصر الحديثة في ظل الجمهورية الجديدة ودعم وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة في ظل ما تشهده مصر من مشروعات تنموية عملاقة في مختلف المجالات بفضل سواعد أبنائها المخلصين.



وأشاد المتحدثون في الندوة بثناء الرئيس عبد الفتاح السيسي على عمال مصر في حديثة دائما خلال الاحتفال بعيد العمال وحرصه الدائم على دعم ومساندة العمال المصريين والقطاع الخاص.



كما أشاد المتحدثون بالمبادرات الرئاسية الخاصة بالعمالة والتي تهدف إلى توفير فرص عمل غير تقليدية والحد من البطالة مثل مبادرة مشروعي وابدأ وحياة كريمة ، إضافة إلى مبادرة ١٠٠ مليون صحة والكشف المبكر عن الأمراض، وجميعها مبادرات تهدف لتوفير بيئة صحية للعمال المصريين وحثهم على مواصلة العطاء، مشيرين في هذا الصدد الى اهتمام الرئيس بالمشروعات القومية الجاذبة للعمالة ومساندته للقطاع الخاص.



وأشار المتحدثون إلى أن الاحتفال بعيد العمال في محافظة الوادي الجديد له طابع خاص في ظل إهتمام المحافظة بقطاع الزراعة الذي يعمل فيه غالبية أبناء المحافظة وانتشار الحرف التراثية واليدوية التي أبدع فيها الكثيرون هنا وحرص الدولة على الحفاظ على هذه الحرف .



على صعيد متصل شددت الندوة على اهتمام الأديان السماوية بالعمل والعمال وتكريم العمال ، في الوقت الذي حثت فيه الأديان السماوية على ضرورة إتقان العمل وبناء الأوطان ، مؤكدين هنا على أهمية الخطاب الديني في التأكيد على أهمية العمل وعدم تقصير العامل في أداء واجبه.



ولفتت الندوة إلى أهمية إشراك المرأة في تنمية المجتمع وتوفير فرص العمل لها ودعم المرأة العاملة من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات، مؤكدين هنا على أن المرأة المصرية تعيش حاليا أزهى عصر وتتمتع بحقوق عديدة، لافتين في هذا الصدد الى توجيهات السيد الرئيس التي أصدرها في إحتفالية الدولة بعيد العمال يوم الخميس الماضي لدعم وتمكين المرأة المصرية من بينها ، على سبيل المثال لا الحصر ، زيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهن إقتصاديا وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات العمل.



وتم خلال الإحتفالية تكريم عدد من الموظفين وأصحاب حرف تراثية ويدوية متميزين، بالتعاون بين مركز اعلام الداخلة وإتحاد نقابات عمال الوادي الجديد، تقديرا لتميزهم.

يأتي ذلك ضمن فعاليات الاحتفال بعيد العمال، وتحت رعاية رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وتوجيهات رئيس قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة الدكتور أحمد يحيى.

أدار الندوة مدير مركز اعلام الداخلة محسن محمد.