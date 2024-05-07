أطباء بجامعة الوادى الجديد ينجحون في استخراج عضمة من حنجرة مريض

نجح فريق طبي متخصص بكلية الطب بجامعة الوادى الجديد من استخراج عضمة انحشرت في بلعوم أحد الأشخاص لمدة أسبوعين بطول 6 سم .

وقال بيان اصدرته كلية الطب بجامعة الوادى الجديدانه تنفيذا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعه بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لأبناء الوادى الجديد وتحت رعاية الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعه والمشرف على كلية الطب تم استخراج عظمه طولها أكثر من 6 سم بالبلعوم الحنجرى باستخدام المنظار وبدون فتح خارجى وتحت تأثير مخدر عام لمواطن حضر إلى استقبال مستشفى الخارجه سنه 57 سنه يعانى من صعوبة فى البلع والم شديد غير مستجيب للعلاج لمده اسبوعين .

قام فريق من أطباء كليه الطب بعمل اللازم تحت إشراف الدكتور حازم جمال نور الدين مدرس مساعد بقسم الأنف والاذن والحنجرة والدكتورة ايمان طه مدرس مساعد بقسم الاشعه التشخيصية والدكتور أشرف عاشور طبيب مقيم بقسم التخدير وغادر المريض المستشفى فى كامل صحته وعافيته .