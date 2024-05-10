علي السيد: مصر تبذل جهودا جبارة لإنهاء الصراع في غزة

قال علي السيد، مدير تحرير صحيفة الأهرام، إن مصر بذلت مجهودا مضنيا، والمفاوض المصري تعامل مع أطراف الصراع بشكل ذكي، لأن كل طرف متشبث بمواقفه السياسية ويريد تحقيق إنجازات سياسية حتى ولو على حساب الأبرياء.

وأضاف "السيد"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه من الواضح أن هناك أطرافا لا تريد السلام أو استقرار المنطقة، وفي المقدمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتابع: والقاهرة تبذل مجهودا جبارا على كل المستويات من أجل إنهاء الصراع في غزة، الذي يمكن أن يتمدد ويتحول لصراع إقليمي كبير.

وأوضح أن "نتنياهو" مأزوم ولديه أزمات كثيرة داخلية، ويبحث عن إطالة أمد الحرب لتستمر حكومته أطول فترة ممكنة، على أمل أن يحقق بعض النجاحات أو الانتصارات في غزة مثل رفع العلم وهي مسائل رمزية أكثر منها إنجازا في الواقع.