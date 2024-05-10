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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق السيد: الزمالك قادر على الفوز أمام نهضة بركان

صدى البلد

أكد طارق السيد، نجم الزمالك السابق،  أن الفريق الأبيض قادر على تحقيق الفوز أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية.


 

وقال طارق السيد في تصريحات تلفزيونية: "الجماهير المغربية صعبة للغاية في مواجهتها ويجب على لاعبي نادي الزمالك التركيز فقط، وأخشى من حكام تقنية الفيديو الذين ينتمون إلى تونس ولهم واقعة مع منتخب مصر الأولمبي قبل ذلك".


 

وأضاف: "هناك بطولات يتم الفوز بها خارج الملعب وأخشى من نهضة بركان بسبب الممثل لهم في كاف وأيضا التحكيم في المباراتين ولا أحد يستطيع الفوز على الزمالك لو هناك لعب نظيف".

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